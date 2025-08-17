نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والرفض التام لمخططات التهجير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بالموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس السيسي في ظل هذه المرحلة الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية.



وفي المقابل، قال رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد مصطفى، إن الأجيال القادمة من الشعب الفلسطيني ستتذكر الموقف المصري الصلب والمعارض للتهجير الذي لولاه لما كنا نتحدث اليوم عن القضية الفلسطينية.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، لعدم الالتفات للأصوات المناوئة للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لبحث واستعراض مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحضر اللقاء من الجانب المصري كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير/ إيهاب سليمان، سفير مصر في رام الله.

وحضر من الجانب الفلسطيني كل من اللواء/ زياد هب الريح، وزير الداخلية، والدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة، والدكتور استيفان سلامة، وزير التخطيط، والدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة، والسفير/ دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة.

ورحب رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، بالدكتور محمد مصطفى، والوفد المرافق له، في بلدهم الثاني مصر، مطالبًا بنقل تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لشقيقه الرئيس/ محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين.

