نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المعلمين: التوعية بالأمن القومي ضرورة لحماية الوطن وبناء جيل مستنير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، فعاليات الدورة التثقيفية رقم 147 تحت عنوان "استراتيجيات الأمن القومي"، والتي تنظمها النقابة العامة للمهن التعليمية بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وذلك بمقر النقابة الفرعية للمعلمين بـ طنطا، عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وأكد الزناتي، في كلمته خلال الافتتاح، أن هذه الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الوطن، مشيرًا إلى أن رفع الوعي القومي لدى المعلمين هو خطوة أساسية نحو بناء مجتمع قادر على التصدي لحروب الجيل الرابع والمخططات الهدامة التي تستهدف استقرار الدولة.

وأوضح خلف الزناتي، أن المعلم هو خط الدفاع الأول في مواجهة الأفكار المغلوطة، مشيرا إلى أن تحصين عقول أبنائنا يبدأ من داخل المدرسة، ومن هنا، فإن تأهيل المعلم ثقافيًا واستراتيجيًا يمثل أحد أركان الأمن القومي المصري.

وشدد الزناتي على أهمية الشراكة مع الأكاديمية العسكرية في تقديم محتوى معرفي متخصص وموثوق، موضحًا أن البروتوكول الموقع بين الجانبين يستهدف بناء كوادر تعليمية واعية ومثقفة، قادرة على نقل الوعي الوطني الحقيقي إلى الأجيال القادمة.

وأضاف نقيب المعلمين أن النقابة تعمل على توسيع نطاق هذه الدورات لتصل إلى أكبر عدد من المعلمين في مختلف المحافظات، لأن حماية الوطن مسؤولية تشاركية تبدأ بالمعرفة وتنتهي بالولاء والانتماء".

وأعرب الزناتي عن خالص شكره وتقديره للواء أ.ح محمود محمد أمين، مدير كلية الدفاع الوطني، واللواء أ.ح أحمد يسري، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، واللواء أ.ح أيمن سعودي، مستشار الأكاديمية، لما يبذلوه من جهد في دعم هذه الدورات التدريبية، كما وجه التحية إلى، علي الشاذلي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا، وأعضاء هيئة مكتب النقابة الفرعية، ورؤساء اللجان النقابية بطنطا، ورمضان يحيى، مسؤول التدريب بالنقابة العامة، على مساهمتهم الفاعلة في تنظيم الدورة وإنجاحها.