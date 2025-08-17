نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة السكك الحديدية تطلق خدمة جديدة لراحة وتميّز الركاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إطلاق خدمة "Premium Lounge" على متن رحلاتها بين القاهرة والإسكندرية ذهابًا وإيابًا، على أن يتم تشغيلها لأول مرة مع القطار رقم (905/916) اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025.

وتوفر الخدمة الجديدة تجربة سفر متكاملة تبدأ من لحظة دخول المحطة وحتى نهاية الرحلة، حيث تتيح للمسافرين:

صالات انتظار مكيفة ومجهزة بخدمات ضيافة وشاشات عرض.

عربات مميزة مزودة بمقاعد حديثة تمنح مستوى عالٍ من الراحة والرفاهية.

كما سهّلت الهيئة إجراءات الحجز للحصول على الخدمة من خلال مختلف الوسائل الإلكترونية والتطبيقات الذكية، مع تخصيص فريق متخصص لخدمة العملاء.

ويحصل مستخدمو الخدمة كذلك على خصم بنسبة 10% على المشتريات والخدمات المتاحة داخل المنافذ التجارية بمحطتي القاهرة وسيدي جابر.

وتؤكد الهيئة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار خطتها الشاملة للارتقاء بتجربة السفر عبر السكك الحديدية، وتوفير خدمات عصرية تلبي تطلعات المواطنين.