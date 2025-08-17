نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- 60 ألف وظيفة جديدة في قطاع التعهيد.. مصر تتصدر استثمارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مصر في صدارة الاستثمارات التكنولوجية بالمنطقة

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع 74 شركة تعهيد التزامات بتوظيف 60 ألف متخصص مصري منذ نوفمبر 2022 وحتى عام 2024، مما يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في الكفاءات المصرية.

وأشار الوزير إلى أن مصر أصبحت تستضيف أكثر من 260 مركزًا لشركات التعهيد، من بينها 190 مركزًا لشركات عالمية كبرى، وهو ما جعلها إحدى الوجهات الرائدة عالميًا في هذا القطاع.

نمو صناعة الإلكترونيات وتوطين التكنولوجيا

وفيما يتعلق بمجال تصميم الإلكترونيات، أوضح وزير الاتصالات أن عدد الشركات العاملة وصل إلى 83 شركة خلال عام 2025، مع خطة لزيادة العدد إلى 120 شركة بحلول عام 2028، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

مصر في صدارة الاستثمارات التكنولوجية بالمنطقة

وأكد الوزير أن مصر باتت تتصدر دول المنطقة في جذب الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس قوة السوق المصرية والقدرة التنافسية العالية للكوادر المحلية.

توجيهات الرئيس السيسي

من جانبه، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على: