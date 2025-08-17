عاجل- السيسي: مصر تتصدر المنطقة في جذب استثمارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس يتابع خطط تطوير قطاع الاتصالات

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، واللواء عمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، لمتابعة مستجدات قطاع الاتصالات.

60 ألف وظيفة جديدة في قطاع التعهيد

واستعرض وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، أبرز أنشطة الوزارة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى:

توقيع 74 شركة تعهيد التزامات بتوظيف 60 ألف متخصص في مصر منذ نوفمبر 2022 وحتى 2024.

استضافة مصر أكثر من 260 مركزًا لشركات التعهيد، منها 190 مركزًا لشركات عالمية كبرى.

نمو صناعة الإلكترونيات وتوسع الشركات

وفيما يخص تصميم الإلكترونيات، أوضح الوزير أن عدد الشركات العاملة في المجال بلغ 83 شركة عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 120 شركة بحلول عام 2028، ما يعكس توجه الدولة نحو توطين الصناعات التكنولوجية.

مصر تتصدر في الاستثمارات التكنولوجية

وأكد الوزير أن مصر باتت في صدارة دول المنطقة من حيث جذب الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس الثقة الدولية في السوق المصرية.

توجيهات الرئيس

من جانبه، شدد الرئيس السيسي على: