موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للثانوية العامة والكليات المتاحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 أغسطس 2025 12:33 مساءً - عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025، يترقب طلاب الشعبة الأدبية وأولياء أمورهم معرفة الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد التي ستتاح لهم خلال تنسيق المرحلة الثالثة، حيث تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة للالتحاق بالجامعات الحكومية أو المعاهد العليا والمتوسطة، وتشمل المرحلة الثالثة الطلاب المتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية، بجانب طلاب امتحانات الدور الثاني، بالإضافة إلى الناجحين بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية.

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي استمرار العمل بنظام تقليل الاغتراب، سواء المناظر أو غير المناظر، بنسبة 10% وفقًا للضوابط المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم تسجيل الرغبات إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الرسمي.

ما هي الكليات المتاحة للشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة 2025؟

تتنوع الكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب الأدبي هذا العام في مختلف المحافظات، وتشمل تخصصات نظرية وتربوية وفنية ورياضية، من أبرزها:

كليات التربية: تربية طفولة مبكرة (أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، جنوب الوادي، بني سويف، العريش)، تربية تعليم ابتدائي (سوهاج، جنوب الوادي)، تربية نوعية (دمياط، المنصورة، الزقازيق، أسيوط، المنيا، الإسكندرية، طنطا، بور سعيد، دمنهور بالنوبارية).

كليات التربية الرياضية: متاحة للبنين والبنات في معظم الجامعات، منها (الإسكندرية، العريش، قناة السويس بالإسماعيلية، طنطا، أسوان، الفيوم، المنوفية، حلوان، دمياط، المنيا، كفر الشيخ).

كليات الآداب: آداب انتساب موجه (جنوب الوادي، سوهاج)، آداب انتظام في بعض الجامعات الإقليمية بمجموع تقديري يبدأ من 55%.

كليات دار العلوم: متاحة بنظام الانتساب الموجه في (أسوان، المنيا)، بالإضافة إلى انتظام دار العلوم بجامعة أسوان.

كليات الحقوق: حقوق انتساب موجه في (مدينة السادات، طنطا، المنصورة، الزقازيق، المنوفية، الإسكندرية)، بالإضافة إلى انتظام في بعض الكليات.

كليات الخدمة الاجتماعية والاقتصاد المنزلي: متاحة في (العريش، المنوفية بشبين الكوم).

كليات التربية الفنية والموسيقية: تربية فنية (حلوان بالزمالك، المنيا)، تربية موسيقية (حلوان، قناة السويس بالإسماعيلية).

الكليات التكنولوجية: كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية (شرق بورسعيد، طيبة).

توزيع الكليات في المحافظات

محافظات الوجه القبلي: أسوان، سوهاج، المنيا، جنوب الوادي، أسيوط.

محافظات الوجه البحري: طنطا، المنصورة، كفر الشيخ، دمياط، المنوفية، الزقازيق، دمنهور.

محافظات القناة وسيناء: الإسماعيلية، بورسعيد، العريش.

القاهرة الكبرى: حلوان (تربية فنية، تربية موسيقية، تربية رياضية بنات الجزيرة).

ما هي مؤشرات الحد الأدنى للقبول؟

وفقًا للمؤشرات الأولية لتنسيق المرحلة الثالثة، فإن القبول يبدأ من 50% حتى 65%، حيث تتاح الكليات النظرية مثل الحقوق والآداب والخدمة الاجتماعية عند الحد الأدنى، بينما تتطلب الكليات التربوية والفنية والرياضية نسبًا أعلى قليلًا تصل إلى 63-65%.

فرصة ذهبية لطلاب الأدبي

تمنح هذه القائمة الطلاب فرصة واسعة للالتحاق بكليات ومعاهد متنوعة تغطي مختلف المحافظات والتخصصات، ما يتيح لهم اختيار المسار الأكاديمي الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وتؤكد وزارة التعليم العالي ضرورة الإسراع في تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة المحددة، مع إمكانية تعديلها حتى غلق باب المرحلة.

ما هو موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 الثانوية العامة؟

يتم إعلان تنسيق المرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة 2025 في نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر أن المرحلة الثانية انتهت منذ الأحد 10 أغسطس 2025، والتى بدأت يوم السبت 6 أغسطس 2025 على مدار 5 أيام.

وبدأت مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية يوم الخميس وتستمر على مدار 5 أيام حتى الإثنين المقبل.

ويتم بدء تنسيق المرحلة الثالثة بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب.

رابط تسجيل الرغبات عبر موقع تنسيق الثانوية العامة 2025 لطلاب المرحلة الثالثة

يمكن الدخول على رابط تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة فور بدء المرحلة الثالثة 2025، لتسجيل الرغبات من الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg

مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات):

أولًا: التحويل بين الكليات الجامعية.

حرصًا على تيسير الإجراءات أمام الطلاب، يُعلن مكتب التنسيق فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق:

www.tansik.digital.gov.eg

تم فتح باب تقليل الاغتراب خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 18 أغسطس 2025، لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والتي تشمل ما يلي:

أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.

يشترط في التحويل غير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، سواء أكان التحويل من كلية إلى أخرى أو من معهد إلى كلية، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها.

لا يُسمح بالتحويلات الورقية، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط.

يُتاح للطالب تقليل الاغتراب(التحويل) لمرة واحدة فقط.

ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المُراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات(.

تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة وفي ضوء النسبة المقررة لتقليل الاغتراب.