نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة يطلق اليوم حملة ترويجية سياحية تحت شعار إحنا مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يطلق شريف فتحي وزير السياحة والآثار اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة الكبرى، حملة ترويجية سياحية تحت شعار "إحنا مصر" والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى تعزيز الوعي السياحي لدى جميع فئات الشعب المصري.

حيث تستهدف وزارة السياحة والآثار، وصول أعداد السياح الوافدين لمصر بنهاية العام الحالي إلى نحو 17.5 مليون سائح مع تحقيق إيرادات تتراوح ما بين 16 إلى 18 مليار دولار.

ووضعت مصر، خطة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة طبقا للاستراتيجية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا، إذ يعد قطاع السياحة القاطرة الرئيسية للاقتصاد القومي ومصدرا أساسيا في توفير العملات الصعبة، وفرص العمل.