نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 1000 جنيه منحة المولد النبوي للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، موافقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، على صرف حافز تشجيعي بقيمة 1000 جنيه لجميع العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة، وكذلك للعمالة المؤقتة بنظام الـ55 يوم، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأعرب مجلس النقابة العامة برئاسة عبد الفتاح فكري عن خالص الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير، والمهندس محمد عامر رئيس الهيئة، والنواب، على دعمهم المتواصل للعاملين، وحرصهم على تلبية مطالب النقابة العامة في إطار تحسين الأوضاع المعيشية وتحفيز الكوادر العاملة.