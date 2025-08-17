نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88.90 % في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/ 2025بنسبة نجاح بلغت 88.90% من إجمالي الطلاب المتقدمين.

وأوضح تقرير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن ١٩٦٤٢ طالبًا قد حصلوا على الحد الأدنى لدرجات النجاح من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم ٢٦٩٩٦ طالبًا.

كما أشار التقرير إلى نجاح جميع الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بالقسم المهني بنسبة ١٠٠٪، فضلًا عن اجتياز ٥٠٪ من الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية لمدارس الصم وضعاف السمع.