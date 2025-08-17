غدا .. مؤتمر صحفى مشترك بين وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين أمام معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 أغسطس 2025 11:32 صباحاً - أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى وصوله إلى القاهرة، وذلك لبحث وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أنه سيلتقى اليوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارة لجمهورية مصر العربية، وسيبحث معه وقف العدوان على غزة، وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس وزراء فلسطين إلى أن الدكتور محمد مصطفى سيلتقى مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مقر مجلس الوزراء، لبحث مستجدات الأوضاع الإنسانية والطبية الكارثية في قطاع غزة، وجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وكشف عن عقد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى ووزير الخارجية بدر عبد العاطي مؤتمرا صحفيا مشتركا في معبر رفح البري يوم غد الإثنين، عقب الاطلاع على ساحة المعبر والمستودعات المخصصة لتخزين المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة لقطاع غزة، كما ستتضمن الجولة زيارة إلى المستشفى الميداني القائم بالمنطقة.

وسيبحث الجانبان تحضيرات عقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة فور وقف العدوان، وتحديث الخطط المشتركة لضمان سرعة الاستجابة العاجلة لجهود الإغاثة والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وبما يفشل مخطط التهجير.