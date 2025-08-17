نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات الوزراء: مصر تبذل جهودًا كبيرة فى مجال الأنشطة الريادية المعتمدة على التكنولوجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا حول ريادة الأعمال الرقمية، استعرض فيه مزاياها وأشكالها، مشيرًا إلى أن الثورة التكنولوجية المتسارعة أحدثت تحولًا جذريًا في عالم الأعمال، تقوده التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.



وأوضح المركز أن مفهوم ريادة الأعمال لم يعد يعتمد فقط على الفكرة أو رأس المال، بل أصبح يتطلب فهمًا عميقًا للتسويق الرقمي، وتحليل البيانات، والاستثمار الذكي في أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح فرصًا غير مسبوقة للوصول إلى الأسواق العالمية، مع فرض تحديات جديدة تتطلب مهارات رقمية متطورة وقدرة على التكيف السريع.

تعريف ريادة الأعمال الرقمية

أشار التحليل إلى أن ريادة الأعمال التقليدية تقوم على الإبداع والمخاطرة والإدارة، لكنها انتقلت حاليًا من النماذج اليدوية إلى نماذج رقمية أكثر مرونة وابتكارًا، تعتمد على الإنترنت والتقنيات الحديثة.



وتُعرّف ريادة الأعمال الرقمية بأنها إنشاء مشروع تجاري أو بيع منتجات وخدمات عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى الاستثمار في مساحات فعلية.

ومن أبرز أمثلتها: التجارة الإلكترونية، الدورات التدريبية عبر الإنترنت، وقنوات اليوتيوب.

مزايا ريادة الأعمال الرقمية

أكد التحليل أن هناك مجموعة من الإيجابيات المرتبطة بريادة الأعمال الرقمية، أبرزها:

انخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالمشروعات التقليدية.

سهولة التسويق والوصول إلى الجمهور المستهدف عبر الإنترنت.

المرونة والقدرة على التكيف السريع مع التغيرات.

تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال التحليلات الرقمية.

توسيع الأسواق والوصول لشرائح أكبر من المستهلكين.

دعم الابتكار وإطلاق منتجات وخدمات جديدة.

خريطة الأسواق الرقمية عالميًا

حسب مؤشر ثقة الاستثمار العالمي لعام 2024، جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميًا من حيث سهولة ممارسة الأعمال الرقمية، تلتها الصين واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا.

واحتلت الهند المركز السادس، بينما جاءت فرنسا وكوريا الجنوبية وكندا والإمارات ضمن قائمة العشرة الأوائل.

أبرز أشكال ريادة الأعمال الرقمية

التجارة الإلكترونية: تتصدر آسيا السوق العالمي بإجمالي يتجاوز 3.7 تريليونات دولار في 2024، بينما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية بأكثر من تريليون دولار.

الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء: أسهما في تطوير الصناعات عبر جمع وتحليل البيانات وتوقع الأعطال ودعم القرارات الاستراتيجية.

التجارب الإفريقية في ريادة الأعمال الرقمية

شهدت إفريقيا طفرة رقمية لافتة أفرزت مشروعات مبتكرة، منها:

منصة إيتوديسك التعليمية في كوت ديفوار.

مشروع جومو وورلد للخدمات المالية في عدة دول إفريقية.

شركة يوكو للمدفوعات الرقمية بجنوب إفريقيا.

منصة دابادوك لحجز المواعيد الطبية في المغرب.

شركة أبولو للتكنولوجيا الزراعية في كينيا.

سوق دابشي للأزياء الإلكترونية في تونس.

منصة إبداع مصر الداعمة للابتكار.

برنامج مصر تبدأ لحاضنة الأعمال بتمويل من السفارة البريطانية وبدعم من IFC.

التحديات التي تواجه ريادة الأعمال الرقمية

ضعف البنية التحتية الرقمية خاصة في الدول النامية.

تهديدات الأمن السيبراني وهجمات القراصنة.

نقص الكفاءات والمهارات الرقمية.

جهود مصر لدعم ريادة الأعمال الرقمية

أكد مركز المعلومات أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لدعم هذا المجال، أبرزها:

مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (2010).

مبادرة رواد النيل (2019) لدعم الشركات الناشئة.

مبادرة رواد مصر الرقمية لتأهيل الطلاب والخريجين.

منصة الابتكار المفتوح للمدن الذكية بالقاهرة (2022).

قانون رقم 5 لسنة 2022 لدعم التكنولوجيا المالية.

قرارات هيئة الرقابة المالية بشأن الهوية الرقمية والأمن السيبراني (2023).

نحو اقتصاد رقمي مستدام

اختتم المركز تحليله بالتأكيد أن ريادة الأعمال الرقمية أصبحت ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي العالمي، فهي تمكّن الأفراد من تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية، وتفتح آفاقًا واسعة للوصول إلى أسواق جديدة.

ورغم التحديات، فإن تكامل جهود الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية يعد مفتاحًا لبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.