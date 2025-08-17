نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل مشروع "البتلو" يتجاوز 10 مليارات جنيه لصالح أكثر من 45 ألف مستفيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمويل مشروع "البتلو" يتجاوز 10 مليارات جنيه لصالح أكثر من 45 ألف مستفيد

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حجم التمويل الممنوح للمشروع القومي للبتلو قد تجاوز حاجز 10 مليارات جنيه، محققًا الاستفادة لأكثر من 45 ألف مستفيد، وذلك بهدف دعم تربية وتسمين ما يزيد عن 522 ألف رأس ماشية لتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان.

تمويل جديد بـ 337 مليون جنيه لصغار المربين

وأوضح وزير الزراعة أن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو وافق في جلسته الأخيرة على اعتماد 337 مليونًا و832 ألف جنيه كتمويل جديد لصالح 194 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس 2089 رأس ماشية.

وبذلك يكون إجمالي ما تم تمويله حتى الآن أكثر من 10 مليارات و53 مليون جنيه لنحو 45.1 ألف مستفيد لتربية وتسمين ما يزيد عن 522.5 ألف رأس ماشية.

تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل

وأكد "فاروق" أن هذا المشروع يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يساهم في توفير اللحوم الحمراء بأسعار عادلة ومناسبة لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى تحقيق توازن في أسعار الأسواق سواء للرؤوس الحية للمواشي أو اللحوم الحمراء والألبان.

متابعة ميدانية ودعم بيطري وصحي

وأوضح وزير الزراعة أن هناك لجانًا متخصصة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري في مختلف المحافظات، لمتابعة المستفيدين وتقديم الدعم والرعاية البيطرية والصحية لهم بشكل مستمر.

معاينات فنية وتأمين على المواشي

من جانبه أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أنه يتم إجراء معاينات فنية دقيقة لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنوك الممولة (الزراعي المصري أو الأهلي المصري)، وذلك لضمان وجود مكان مناسب للتربية والإيواء قبل الموافقة على التمويل.

وأضاف أنه فور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بنسبة مخفضة، مما يضمن له الاستفادة من الخدمات البيطرية والدعم المستمر.

طرق التقديم على مشروع البتلو

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه يمكن للراغبين في الاستفادة من المشروع التقدم عبر:

أقرب إدارة زراعية.

فروع البنك الزراعي المصري أو البنك الأهلي المصري المنتشرة في المحافظات.

أو التواصل مباشرة مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على الأرقام:

