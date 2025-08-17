نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تنفي إجبار طلاب الثانوي على اختيار البكالوريا: حرية كاملة للطلاب وأولياء الأمور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد خلال الساعات الماضية عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض المدارس الثانوية بإجبار الطلاب على اختيار نظام البكالوريا الجديد، مؤكدا أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا ولا أساس لها من الواقع.

وأوضح زلطة أن القانون المعدل مؤخرًا يكفل للطلاب حرية كاملة في اختيار النظام التعليمي الذي يرغبون في الالتحاق به، سواء الثانوية العامة التقليدية أو نظام البكالوريا الجديد، مشددًا على أن هذا الحق مكفول للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء دون أي تدخل من جانب الإدارات أو المدارس.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم أصدرت توجيهات واضحة ومشددة لجميع المديريات التعليمية والمدارس بعدم ممارسة أي ضغوط على الطلاب، وأن دور المدرسة يقتصر على توفير المعلومات والإرشاد الأكاديمي، بينما يظل القرار النهائي بيد الطالب وولي أمره فقط.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أي وقائع فردية قد تصدر من بعض المسؤولين داخل المدارس ويتم تفسيرها على أنها إجبار أو ضغط على الطلاب، فإن الوزارة تتعامل معها بجدية كاملة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد مرتكبيها فورًا.

وأكد زلطة أن الوزارة حريصة على إتاحة فرص متساوية لجميع الطلاب لاختيار النظام الأنسب لهم بما يتوافق مع قدراتهم وطموحاتهم المستقبلية، مضيفًا أن الوزارة تتابع بشكل يومي سير الاستعدادات لتطبيق نظام البكالوريا بجانب الثانوية العامة، وأن الهدف الأساسي هو توفير بدائل تعليمية مرنة تلبي احتياجات الطلاب وتواكب التطورات العالمية في مجال التعليم.