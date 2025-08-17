تطوير التعليم بالوزراء يعلن إطلاق أول دبلوم للمعلمين المصريين على أنشطة التعلم الياباني «توكاتسو»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 أغسطس 2025 10:32 صباحاً -

في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية وإعداد كوادر قادرة على مواكبة النظم الدولية الحديثة والعمل على دعم الشراكات العالمية في مجالات إعداد وتأهيل المعلم، أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء عن إطلاق الدبلوم الأول من نوعه في إعداد معلم أنشطة التعلم الشامل «توكاتسو».

يأتي البرنامج بالتعاون مع جامعات عين شمس، وحلوان، والمصرية اليابانية، وبالشراكة مع جامعة فوكوي اليابانية، ويمنح شهادة مزدوجة من جامعة فوكوي والجامعات المصرية الشريكة، على أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من العام الأكاديمي 2025 / 2026.

قالت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن إطلاق هذا البرنامج يمثل خطوة نوعية كبرى نحو إعداد معلمين مؤهلين وفق أرقى المعايير اليابانية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز جودة التعليم وتوسيع نطاق الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة.

وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن ستة عشر عضوا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الشريكة قد حصلوا على تدريب مكثف في اليابان بدعم من برنامج الشراكة المصرية اليابانية، وهو ما مكنهم من اكتساب خبرات عملية وعلمية تؤهلهم لتدريس المقررات الدراسية في البرنامج وفقا للمعايير العالمية المتبعة في الجامعات اليابانية.

وأوضحت أن الدراسة في البرنامج ستتم في المرحلة الأولى من خلال ثلاث مقرات أساسية هي كلية البنات بجامعة عين شمس بمصر الجديدة، وكلية التربية بجامعة حلوان بحلوان، والجامعة المصرية اليابانية بالقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر، بما يضمن تغطية جغرافية مناسبة ويتيح للدارسين سهولة الوصول إلى مقار التعليم.

وأشارت إلى أن المعلمين المقيدين في الدبلوم سيتلقون تربية عملية تطبيقية داخل المدارس المصرية اليابانية القريبة من مقار الدراسة، حيث يتم الدمج بين الجوانب النظرية التي يتلقاها الطلاب في القاعات الدراسية، والجوانب التطبيقية التي يمارسونها في المدارس، بما يحقق التكامل المطلوب لتأهيلهم على أعلى مستوى لمزاولة المهنة في تخصص أنشطة التوكاتسو.

وقالت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن البرنامج سيشهد مشاركة فعلية من أساتذة يابانيين في التدريس وجها لوجه داخل مصر، وذلك وفقا للجدول الدراسي المقرر، بما يعزز من جودة العملية التعليمية ويوفر خبرة مباشرة للدارسين من خلال التواصل مع الخبراء اليابانيين.