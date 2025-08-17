الأرصاد الجوية : استمرار انخفاض الحرارة وظهور سحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 أغسطس 2025 09:36 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 17 أغسطس، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم، شبورة مائية من 8:4 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة ورعدية أحياناً على مناطق متفرقة من ( ابو سمبل - حلايب شلاتين - سانت كاترين ( على فترات متقطعة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى قد ينتج عنها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة جداً غير مؤثرة بنسبة حدوث (20% تقريباً علي مناطق متفرقة من السلوم - مطروح -العلمين - الإسكندرية).

ومتوقع أيضاً نشاط للرياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء ليلاً قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من .60:40) كم / س وارتفاع الأمواج (3.5:2) متر(



وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 44 درجة.

الصغرى 29 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 31 درجة.