- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات الرئيس السيسي حول الأداء المالي والاقتصادي لعام 2024/2025 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات الرئيس السيسي حول الأداء المالي والاقتصادي لعام 2024/2025
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، حيث اطّلع على المؤشرات الأولية للأداء المالي للدولة خلال العام 2024/2025، والتي عكست تحقيق نتائج متميزة رغم التحديات والصدمات الخارجية التي واجهت الموازنة.
أبرز التصريحات والمؤشرات:
- أعلى فائض أولي في تاريخ المالية المصرية بلغ نحو 629 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي)، بزيادة 80% عن العام الماضي.
- تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، بما يعادل خسائر 145 مليار جنيه، ورغم ذلك تحقق الأداء المالي القوي.
- نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% مسجلة 2.204 تريليون جنيه، وهو أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية.
نجاح الدولة في توسيع القاعدة الضريبية من خلال:
- جذب ممولين جدد طوعيًا.
- تسوية المنازعات وديًا.
- تطوير النظام الضريبي إلكترونيًا.
- إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية.
خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025:
- استقبال 401،929 طلبًا لتسوية نزاعات ضريبية قديمة.
- تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل.
- تحصيل 77.9 مليار جنيه نتيجة التسهيلات الضريبية.
- استفادة 104،129 ممولًا صغيرًا من حوافز قانون 6 لسنة 2025.
مخصصات اجتماعية وخدمية:
- علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة.
- 2.3 مليار جنيه لاشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
- تعيين 160 ألف معلم جديد بتكلفة 4 مليارات جنيه.
- 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية.
توجيهات الرئيس السيسي:
- ضرورة تعزيز الانضباط المالي وتطوير الأداء الاقتصادي.
- خفض أعباء خدمة الدين كأولوية رئيسية.
- مواصلة تحقيق فائض أولي مستدام.
- زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرنامجي تكافل وكرامة.
- تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
- بناء شراكات فاعلة بين الحكومة ومجتمع الأعمال للحفاظ على الاستقرار المالي ودفع النمو.