أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات الرئيس السيسي حول الأداء المالي والاقتصادي لعام 2024/2025

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، حيث اطّلع على المؤشرات الأولية للأداء المالي للدولة خلال العام 2024/2025، والتي عكست تحقيق نتائج متميزة رغم التحديات والصدمات الخارجية التي واجهت الموازنة.

أبرز التصريحات والمؤشرات:

أعلى فائض أولي في تاريخ المالية المصرية بلغ نحو 629 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي)، بزيادة 80% عن العام الماضي.

تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، بما يعادل خسائر 145 مليار جنيه، ورغم ذلك تحقق الأداء المالي القوي.

نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% مسجلة 2.204 تريليون جنيه، وهو أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية.

نجاح الدولة في توسيع القاعدة الضريبية من خلال:

جذب ممولين جدد طوعيًا.

تسوية المنازعات وديًا.

تطوير النظام الضريبي إلكترونيًا.

إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية.

خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025:

استقبال 401،929 طلبًا لتسوية نزاعات ضريبية قديمة.

تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل.

تحصيل 77.9 مليار جنيه نتيجة التسهيلات الضريبية.

استفادة 104،129 ممولًا صغيرًا من حوافز قانون 6 لسنة 2025.

مخصصات اجتماعية وخدمية:

علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة.

2.3 مليار جنيه لاشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

تعيين 160 ألف معلم جديد بتكلفة 4 مليارات جنيه.

6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية.

توجيهات الرئيس السيسي: