نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الدلتا التكنولوجية تضيء صيف طلابها بأنشطة مبدعة ومتنوعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء من الحماس والإبداع، وتحت رعاية الدكتور السيد عبد العظيم العجوز رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، انطلقت فعاليات الأنشطة الصيفية التي نظمتها الجامعة خلال فترة الإجازة الصيفية، لتمنح طلابها فرصة ذهبية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية.

وجاءت هذه الأنشطة تجسيدًا لرؤية الجامعة في جعل الإجازة فرصة للتعلم الممتع وبناء الشخصية المتكاملة، بعيدًا عن النمط التقليدي للدراسة.

شهدت فعاليات الإجازة الصيفية تنوعًا ثريًا في الأنشطة، حيث شارك الطلاب في الملتقى الثاني للمواطنة الرقمية الذي استضافته أكاديمية الشرطة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الثقافة الرقمية والمسؤولية المجتمعية في العالم الافتراضي.

كما تواصلت المنافسات داخل أروقة الجامعة في بطولات الشطرنج، وتنس الطاولة، والبلياردو، التي اتسمت بالندية وروح التحدي، إلى جانب الورش الفنية التي أطلقت العنان لإبداعات الطلاب في مجال الرسم والفنون التشكيلية.

وأعرب الدكتور السيد عبدالعظيم العجوز رئيس الجامعة عن اعتزازه بما قدمه الطلاب من أداء متميز خلال هذه الأنشطة، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على تهيئة بيئة تعليمية شاملة تدعم الإبداع وتكسب الطلاب مهارات حياتية إلى جانب تحصيلهم الأكاديمي.

وأوضح أن هذه الفعاليات تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الجامعة في بناء جيل قادر على الإسهام الفعّال في خدمة المجتمع والوطن.

ومن جانبه، أشاد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، بالمستوى الراقي للأنشطة التي نظمتها جامعة الدلتا التكنولوجية، حيث أن هذه التجارب تساهم في إعداد شباب واعٍ، متوازن الشخصية، وقادر على مواكبة تحديات العصر.

بهذه الفعاليات المتميزة، اختتمت جامعة الدلتا التكنولوجية موسمًا صيفيًا أثبتت خلاله أن الإجازة فرصة للإبداع، والإنجاز، وصناعة قصص نجاح جديدة لطلابها.