فخ المقاولين العرب.. الزمالك يتعثر ويهدر أول نقطتين فى سباق الدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 أغسطس 2025 11:32 مساءً -

تعادل الزمالك مع المقاولون العرب سلبيًا فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى، ليحصد كل فريق نقطة واحدة من المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة الرابعة بعد الفوز فى الجولة الأولى على سيراميكا، فيما أصبح رصيد ذئاب الجبل نقطة واحدة نظرًا للخسارة فى الجولة الأولى أمام زد.

وضغط الزمالك مع بداية الشوط الثانى بحثًا عن هدف التقدم، وتلقى محمود بنتايج البطاقة الصفراء فى الدقيقة 46، وفى الدقيقة 59 خرج آدم كايد وعدى الدباغ، ودخل البرازيلى خوان ألفينا، وناصر منسى.

وتعرض نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك لإصابة فى الدقيقة 62 ليدخل سيف فاروق جعفر بدلاً منه، وحصل الأخير على البطاقة الصفراء فى الدقيقة 67.

وفى الدقيقة 84 أجرى يانيك فيريرا تبديل بخروج عبد الله السعيد وناصر ماهر، ودخل عبد الحميد معالى وعمرو ناصر.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، الدفاع: عمر جابر - محمود الونش - حسام عبد المجيد - محمود بنتايج، الوسط: نبيل دونجا - محمد شحاتة - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - آدم كايد، الهجوم: عدي الدباغ.

البدلاء: محمد عواد - صلاح مصدق - سيف جعفر - إيشو - خوان ألفينا - عبد الحميد معلي - محمد إسماعيل - عمرو ناصر - ناصر منسي.

وضم تشكيل المقاولون كلاً من: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد حامد، إسلام هشام، عبد الرحمن سمانة، عمر الوحش، مصطفى جمال، إبراهيم القاضي، جوزيف أوشايا، جواكيم أوجيرا، وأحمد مجدي كهربا.

وجلس على مقاعد البدلاء: لؤي وائل، أحمد الطيب، محمود الحضري "حارس مرمى"، محمد عنتر، نادر هشام، محمود جودة، عبد الرحمن أكمل، محمود دعبسة، تشارلز باساي.