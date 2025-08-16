نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل مواعيد الأتوبيس الترددي على الدائري بدءًا من الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي عن تعديل مواعيد التشغيل، حيث تقرر انطلاق أولى الرحلات من محطة إسكندرية الزراعي في تمام الساعة الخامسة صباحًا بدلًا من السادسة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025.

ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب الركاب الذين يبدأون أعمالهم في وقت مبكر، بهدف توفير خدمة أفضل وتلبية احتياجاتهم اليومية.

