نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 38.5 طن..محافظة الجيزة توجه ضربات متتالية لمهربي الدقيق البلدي المدعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية تموين الجيزة التي تمت علي مدار أسبوع فيما يخص ضبط قضايا تهريب الدقيق البلدي وإعادة بيعه في السوق السوداء حيث تمكنت الحملات من ضبط 773 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 38.5 طن.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية لن تتوانى في ضبط المتاجرين بالسلع المدعمة ومهربي الدقيق البلدي المدعم مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب بقوت المواطنين ستواجه بحسم وردع كاملين.

وشدد محافظ الجيزة على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه مشيرًا إلى أن أي محاولات لتهريب الدقيق أو التلاعب بالسلع التموينية المدعمة هي جريمة في حق المواطن وسيتم التصدي لها بكل قوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية قوت المواطن وضبط الأسواق.

وقد أسفرت الحملات عن ضبط سيارة جامبو محملة بـ٢٠٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم بدائرة حي الوراق، حيث تم التحفظ على السيارة والدقيق المضبوط بأحد المطاحن الحكومية تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم ضبط ١٩٨ شيكارة في حملات متنوعة بمناطق كرداسة وأوسيم ومنشأة القناطر.

وفي مركز منشأة القناطر تمكنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة تموين بالمركز من ضبط ٧٥ شيكارة دقيق بلدي.

كما نجحت إدارة تموين المنيرة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين في ضبط سيارة جامبو محملة بـ٢٠٠ شيكارة دقيق بلدي وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات بأحد المطاحن الحكومية تحت تصرف النيابة العامة.

بينما تمكنت إدارات تموين الصف وأطفيح والبدرشين من ضبط ١٠٠ شيكارة دقيق بلدي على ذمة عدة قضايا متعددة.

وأشار السيد بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة إلى أن المديرية وإداراتها المختلفة نفذت خطة رقابية مكثفة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية حيث تم ضبط العديد من قضايا تهريب الدقيق البلدي.

IMG-20250816-WA0055

IMG-20250816-WA0053

IMG-20250816-WA0052

IMG-20250816-WA0054

IMG-20250816-WA0051