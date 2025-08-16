نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل تُطلق البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل سائقي الشاحنات والتريلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، انطلاق البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل سائقي الشاحنات والتريلات، اليوم السبت 16 أغسطس 2025.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة منظومة النقل البري وتعزيز معدلات السلامة على الطرق، وبتكليف من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

ويأتي البرنامج في إطار خطة الوزارة للاهتمام بالعنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي لقطاع النقل، حيث شهدت المبادرة منذ الإعلان عنها إقبالًا واسعًا بتقديم أكثر من 700 طلب، جرى تصنيفهم حسب درجة الرخصة (أولى – ثانية – ثالثة).

وفي المرحلة الأولى تم اختيار 250 سائقًا من حاملي الرخصة الدرجة الأولى، قُسموا إلى 10 مجموعات، كل مجموعة تضم 25 سائقًا لضمان فعالية التدريب وسهولة المتابعة.

تفاصيل البرنامج التدريبي

اليوم الأول (السبت 16 أغسطس – نظري): عُقد بمقر الشركة القابضة، وتضمن محاضرات عن الصيانة الميكانيكية وأجزاء المحرك، التعامل مع الأعطال البسيطة، الصحة النفسية والسلوكية للسائقين وكيفية تجنب الضغوط المؤدية للحوادث، بالإضافة إلى التدريب على الجوانب الكهربائية وصيانة أجهزة التكييف.

اليوم الثاني (الأحد 17 أغسطس – عملي): يقام بمقر شركة النيل لنقل البضائع بجسر السويس، ويشمل شرح قواعد المرور والإشارات المرورية، إلى جانب تدريب ميداني على القيادة الآمنة تحت إشراف خبراء من الإدارة العامة للمرور للاستفادة من خبراتهم العملية.

وأكدت الشركة القابضة أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية لإعداد سائق واعٍ قادر على مواجهة تحديات الطريق، بما يسهم في تقليل معدلات الحوادث، وتحقيق مستويات أعلى من الأمان وجودة التشغيل على الطرق. كما تعكس المبادرة التزام وزارة النقل بدورها المجتمعي من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتزويدها بالمهارات اللازمة للقيادة الآمنة.

ومن المقرر أن يتم استكمال البرنامج في مراحله المقبلة ليشمل السائقين من أصحاب الرخص الثانية والثالثة، بما يضمن تعميم الاستفادة على جميع الفئات المستهدفة وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة.

وأشاد السائقون المشاركون بالبرنامج المجاني، مؤكدين أنه متميز ويمنحهم خبرات نظرية وعملية متقدمة في القيادة الآمنة، مشيرين إلى المزايا التي يقدمها، وعلى رأسها التدريب المجاني بالكامل، والحصول على شهادة معتمدة من الشركة القابضة، إلى جانب إتاحة فرص عمل مجزية بالسركات التابعة لوزارة النقل عقب اجتياز البرنامج بنجاح.