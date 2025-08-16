نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفريق أول عبدالمجيد صقر يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع الإستراتيجى التعبوى التخصصى لهيئة الإستخبارات العسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التعبوي التخصصي لهيئة الاستخبارات العسكرية، وذلك في إطار خطة التدريب الهيكلي لتشكيلات وهيئات القوات المسلحة ومراجعة الخطط على ضوء التحديات القائمة والمستجدات.



وأكد اللواء أ.ح شريف فكري رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية خلال كلمته حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم الهيئة بكافة الإمكانيات والقدرات التكنولوجية التي تمكنها من مواصلة أعمال الرصد لتحقيق الجاهزية التامة والرد الفوري على أي اعتداء ومجابهة التهديدات المحيطة بالأمن القومي المصري بكفاءة عالية.



وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من القادة المشاركين.. معربا عن تقديره للأداء المتميز الذي قدمته العناصر المشاركة.. مؤكدا أن المقاتل المصري أثبت ما بين الماضي والحاضر جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده.



كما شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المشروع، وناقش عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ مهامهم المختلفة.



يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار حرص القوات المسلحة على تطوير قدراتها ورفع كفاءة عناصرها في مختلف التخصصات بما يواكب تطورات ومتطلبات الأمن القومي المصري.

