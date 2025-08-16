نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهل وزير السياحة والآثار، زيارته الرسمية إلى البوسنة والهرسك بلقاء مع وزير خارجية البوسنة والهرسك، وذلك في إطار جهود تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين. وتُعد هذه أول زيارة رسمية لوزير مصري إلى العاصمة البوسنية سراييفو منذ 15 عام.

وخلال اللقاء، أبدى الوزيران رغبتهما لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمارات السياحية، والسياحة البينية، والترويج لمصر كوجهة سياحية في السوق البوسني، وللبوسنة كوجهة سياحية في السوق المصري.

كما تطرق الوزيران إلى إمكانية التعاون في مجال الآثار، من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال ترميم الآثار وإدارة المتاحف، لما لدى مصر من خبرة كبيرة في هذا المجال.

وزير السياحة والآثار يبحث مع القطاع السياحي بالبوسنة والهرسك سبل التعاون وزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر

في إطار زيارته الرسمية إلى البوسنة والهرسك، عقد وزير السياحة والآثار اجتماعًا مهنيًا موسعًا مع كبار مسئولي القطاع السياحي بالبوسنة والهرسك، وذلك لبحث فرص التعاون وآليات تنمية الحركة السياحية الوافدة من البوسنة والهرسك إلى المقصد السياحي المصري.

وأكد الوزير على أهمية التواصل المباشر مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات، واستعرض أبرز ملامح استراتيجية الوزارة، التي تركز على إبراز مصر كوجهة سياحية أولى عالميًا بفضل تنوع منتجاتها، وأكد على أن التوسع في الطاقة الفندقية يعد من أولويات الوزارة.

وزير التجارة والسياحة بجمهورية صربيسكا يُقيم مأدبة عشاء على شرف وزير السياحة والآثار خلال زيارته الرسمية للبوسنة والهرسك

في إطار الزيارة الرسمية لوزير السياحة والآثار للعاصمة البوسنية سراييفو، أقام وزير التجارة والسياحة بجمهورية صربيسكا، بمنطقة Jahorina الجبلية خارج سراييفو، مأدبة عشاء على شرف الوزير الذي اكد على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والبوسنة والهرسك وما تشهده من تعاون في مختلف المجالات ولا سيما السياحة والآثار.

وخلال مأدبة العشاء، تبادل الوزيران وجهات النظر حول سبل تعزيز السياحة البينية بين البلدين من خلال الترويج السياحي المشترك للتعريف بالمقومات والمنتجات السياحية المتميزة بكلا البلدين ولا سيما في مجال السياحة الشتوية، والسياحة الاستشفائية.

وزير السياحة والآثار يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية بالبوسنة والهرسك

التقى وزير السياحة والآثار مع نائب رئيس مجلس الوزراء البوسني ووزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والمسئول عن ملف السياحة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة التي من شأنها أن تخدم مصالح البلدين على المستوى السياحي.

وقام الوزيران بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال السياحة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بما يعمل على تعزيز أطر التعاون المشترك في قطاع السياحة.

وزير السياحة والآثار يلتقي بعمدة مدينة سراييفو

التقي وزير السياحة والآثار بعمدة مدينة سراييفو في ختام زيارته التي يقوم بها للبوسنة والهرسك لبحث سبل التعاون المشترك، كما أقام عمدة المدينة مأدبة عشاء على شرف السيد الوزير.

وخلال مأدبة العشاء، أكد الوزير وعمدة مدينة سراييفو على أهمية الترويج لمصر كوجهة سياحية في السوق البوسني، ولمدينة سراييفو كوجهة سياحية في السوق المصري بما يساهم في زيادة حركة السياحة البينية بين البلدين.

وزير السياحة والآثار يختتم زيارته للبوسنة والهرسك بعقد لقاءات إعلامية مع وسائل الإعلام البوسنية

اختتم وزير السياحة والآثار زيارته الرسمية للبوسنة والهرسك، بعقد عدة لقاءات إعلامية مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام البوسنية منها قناة Hayat TV ووكالة KLIX.

وخلال هذه اللقاءات، أعرب السيد الوزير عن تفاؤله بما تم من مباحثات مثمرة مع الجانب البوسني لتعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات لا سيما السياحة والآثار بما يخدم مصالح البلدين.

كما استعرض الوزير ملامح استراتيجية الوزارة التي تأتي تحت شعار " مصر.. تنوع لا يضاهى" وتركز على إبراز مصر كوجهة سياحية أولى عالميًا بفضل تنوع منتجاتها وأنماطها السياحية، حيث وجه الدعوة للسائح البوسني لزيارة مصر والاستمتاع بهذه المنتجات.

نائب وزير السياحة والآثار تشارك في الدورة 33 للجنة العليا المصرية الأردنية المُقامة بالأردن

شاركت نائب وزير السياحة والآثار في اجتماعات الدورة 33 للجنة العليا المصرية الأردنية في عمّان في الفترة من 10 إلى 12 أغسطس الجاري. حيث استهلّت مشاركتها بترأس اجتماع اللجنة الخدماتية في إطار انعقاد اللجان الفنية التحضيرية للجنة العليا.

تناولت الجلسة مناقشة آليات تبادل الخبرات في مثل أعمال الصيانة والترميم والتوثيق الأثري الرقمي، وتطوير أساليب العرض المتحفي، بالإضافة لمناقشة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في مجال الآثار. كما تناولت عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياحة والترويج والتسويق السياحي، وتنفيذ برامج سياحية مشتركة.

كما التقت نائب الوزير بوزير السياحة والآثار الأردني لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالى السياحة والآثار، ومناقشة آليات التفعيل المقترحة.

استرداد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا

تسلمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، 13 قطعة أثرية كانت قد وصلت إلى أرض الوطن قادمة من المملكة المتحدة وألمانيا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية المصرية والبريطانية والألمانية.

وتعود القطع الأثرية التي تم استردادها من بريطانيا إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة منها لوحة من الحجر الجيري، وإناء وقارورة صغيرة وتاج من البرونز وقناع جنائزي، وعدد من التمائم جنائزية من الفيانس والحجر الأسود.

أما القطع التي تم استعادتها من ألمانيا فقد تضمنت جمجمة ويد من مومياء غير معروفة، بالإضافة إلى تميمة لعلامة العنخ، رمز الحياة في الحضارة المصرية القديمة.

رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية يزور المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة

قام فخامة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، والوفد المرافق له، بزيارة إلى المتحف المصري الكبير، شملت البهو الرئيسي، والدرج العظيم، والقاعات الرئيسية، وأعرب عن إعجابه بالتصميم المعماري للمتحف وما يضمه من كنوز أثرية متميزة، كما أهدي المتحف نسخة طبق الأصل من طبلة "النجوك لو" البرونزية الفيتنامية، أحد الرموز الثقافية في فيتنام.

كما شملت الزيارة أيضًا جولة في منطقة أهرامات الجيزة، استهلت بالهرم الأكبر للملك خوفو، حيث استمع لشرح مفصل حول تاريخ الأهرامات، وتقنيات البناء والنحت والنقل التي استخدمها المصريون القدماء لبنائها. واستكملت الجولة بزيارة لتمثال أبو الهول، ثم التقاط الصور التذكارية بالمنطقة.

استعدادًا للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.. إغلاق المتحف من 15 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2025

في إطار التجهيزات والاستعدادات النهائية الجارية للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير المقرر يوم 1 نوفمبر القادم، سوف يتم غلق المتحف بصفة مؤقتة خلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2025. حيث سيتم خلال هذه الفترة تنفيذ عدة أعمال تنظيمية ولوجيستية تمهيدًا لحفل الافتتاح الرسمي.

كما سيستأنف المتحف استقبال زائريه بدءًا من يوم 4 نوفمبر خلال مواعيد العمل الرسمية، والذي يوافق الذكري ال 103 لاكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، وليستمتع الزائرون بالتجربة السياحية الكاملة للمتحف.