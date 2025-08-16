الداخلية تضبط 2 تيك توكرز تقدمان محتوى رقص بحوزتهما أقراص مخدرة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 أغسطس 2025 07:36 مساءً - أعلنت الداخلية أنه فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعى .
عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورتين (مقيمتان بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس – عدد من الأقراص المخدرة) .. وبمواجهتهما اعترفتا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار ونشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.