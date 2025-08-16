الداخلية تضبط 2 تيك توكرز تقدمان محتوى رقص بحوزتهما أقراص مخدرة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 أغسطس 2025 07:36 مساءً - أعلنت الداخلية أنه فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعى .

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورتين (مقيمتان بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس – عدد من الأقراص المخدرة) .. وبمواجهتهما اعترفتا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار ونشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.