نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة السويس تتحول إلى مسرح للألحان… انطلاق مهرجان طرب الأول للموسيقى والغناء في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - في قلب مدينة السويس، وعلى شواطئ خليجها الذي يحمل عبق التاريخ ونسمات البحر، تستعد جامعة السويس لأن تتحول إلى منصة فنية كبرى، حيث تنطلق فعاليات مهرجان "طرب" الأول للموسيقى والغناء لمنتخبات الجامعات والمعاهد المصرية، الحدث الذي تنتظره ساحات الإبداع الجامعي، ليجمع بين جمال الصوت وصدق الكلمة وروح التنافس الشريف، ويعيد للأغنية والموسيقى الجامعية بريقها الأصيل في لوحة تحتفي بالشباب وإبداعهم.

المهرجان ينظمه قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة السويس، في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وترسيخًا لإيمان الدولة المصرية بأن الفنون الراقية ركيزة أساسية في صياغة وجدان الشباب وتعزيز هويتهم الثقافية. ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، في أجواء احتفالية تضج بالحيوية وتُبرز عمق الانتماء.

ويأتي ذلك في إطار توجهات الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وحرصه على دعم الأنشطة الطلابية، باعتبارها أحد أهم ركائز بناء الشخصية المتكاملة للطلاب داخل الجامعات المصرية.

وعلى امتداد فعالياته، يتحول المهرجان إلى منصة إبداعية مفتوحة، تتألق عليها منتخبات الجامعات والمعاهد المصرية في عروض موسيقية وغنائية تمزج بين عبق التراث ونبض الحداثة، لتولد سيمفونية وطنية تصوغها حناجر الشباب وأناملهم المبدعة. ولا تتوقف أجواء المهرجان عند حدود المنافسة الفنية، بل تمتد لتأخذ المشاركين في رحلات ثقافية وترفيهية بين معالم مدينة السويس، تمنحهم فرصة لاكتشاف سحر المكان، وتبادل الخبرات، وبناء جسور من الصداقة تتخطى كل حدود الزمان والمكان.

وعبّر الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس عن فخره باستضافة هذا الحدث، معتبرًا إياه منصة إبداعية وحوارية تسهم في نشر ثقافة الفن الجاد، ورسالة سلام وحب من شباب الجامعات إلى المجتمع، مؤكدًا أن الفن لغة عالمية قادرة على كسر الحواجز وصناعة الجسور بين البشر.

وأكد الدكتور كريم همام أن مهرجان "طرب" الأول ليس مجرد فعالية فنية، بل رسالة تعكس رؤية وزارة التعليم العالي في أن الإبداع جزء أصيل من عملية التعليم وبناء الشخصية، مشيرًا إلى أن المهرجان يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب ليكونوا صوت الفن الراقي وواجهة مصر الحضارية أمام العالم.

ويأتي مهرجان "طرب" الأول للموسيقى والغناء كعلامة فارقة في المشهد الفني للجامعات المصرية، وخطوة واثقة نحو ترسيخ دور الفن في تشكيل وعي الأجيال، وإطلاق طاقات الشباب نحو مستقبل يليق بمصر وإرثها الثقافي العريق.