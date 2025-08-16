نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة الأهلية تُطلق التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب من اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن جامعة القاهرة الأهلية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 2025/2026، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 16 أغسطس الجاري، عبر الرابط الإلكتروني:

https://cnu.eng.cu.edu.eg/adm.htm

ويتيح التسجيل الإلكتروني في هذه المرحلة للطلاب إدخال بياناتهم الشخصية والحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، تمهيدًا للمرحلة التالية الخاصة برفع صور المستندات المطلوبة وإبداء الرغبات في الكليات، والمقرر أن تبدأ اعتبارًا من السبت الموافق 30 أغسطس الجاري، وذلك وفق قواعد القبول المعتمدة من مجلس الجامعات الأهلية وقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتشمل المستندات المطلوبة عند التسجيل الإلكتروني:



• شهادة الميلاد

• بطاقة الرقم القومي للطالب

• بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

• صورة شخصية بخلفية بيضاء

• شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

وتؤكد إدارة الجامعة أن التسجيل الإلكتروني يُعد خطوة أساسية وضرورية لجميع الطلاب، بمن فيهم الذين قاموا مسبقًا بالتسجيل المبكر عبر الاستمارات الورقية بمقر الجامعة، مشيرة إلى أن المفاضلة بين جميع المتقدمين تتم وفقًا للمجموع الأعلى، مع منح أولوية القبول لأصحاب التسجيل المبكر في حالة زيادة أعداد المتقدمين وتساوي الدرجات.

وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن نتائج تنسيق القبول بالكليات، على أن يتوجه الطلاب المقبولون لاحقًا لتسليم أصول المستندات وسداد الدفعة الأولى من المصروفات الدراسية بمقر الجامعة الكائن في وصلة دهشور – مدينة السادس من أكتوبر، مع إمكانية سداد المصروفات على دفعتين: الأولى عند القبول، والثانية قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.