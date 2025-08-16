نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي جامعة حلوان يشهد أسبوعًا رياضيًا حافلًا بالإنجازات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد نادي جامعة حلوان أسبوعًا رياضيًا مميزًا تضمن سلسلة من الفعاليات والإنجازات، في إطار خطة النادي لتطوير المواهب وصناعة أبطال المستقبل، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة النادي، ريادة الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي للنادي.

في مجال الرياضات القتالية، أطلق النادي مدرسة المصارعة بقيادة الكابتن حسن علي حسن، مدرب المنتخب القومي، لتقديم برامج تدريبية تشمل المصارعة الرومانية، الحرة، النسائية، الشاطئية، والقتال المتعدد، وتستهدف جميع الفئات من المبتدئين حتى المحترفين. يأتي هذا الإطلاق تزامنًا مع فوز اللاعب عبد الرحمن هيثم ببطولة إفريقيا، تأكيدًا لالتزام النادي بتوفير بيئة تدريبية احترافية.

وفي كرة القدم، في بداية قوية للموسم الكروي، حقق فريق نادي جامعة حلوان مواليد 2012 انتصارًا مستحقًا على فريق مركز شباب المعادي الجديدة بهدفين دون رد، في أولى المباريات الودية التي تأتي استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، وسط حماس كبير من اللاعبين وجهازهم الفني

كما خاض الفريق الأول مباراة ودية أمام نادي مدينة نصر، قبل أن يحقق فوزًا وديًا مهمًا على نادي صول بنتيجة 3-1، سجل الأهداف محمد هشام كرشة، محمد رمضان زياد، وأحمد كمال، بقيادة الجهاز الفني الدكتور محمد حسانين، وسط إشادة الإدارة بأداء الفريق وانضباطه.

كما واصل براعم النادي مواليد 2011 تألقهم، محققين فوزًا وديًا على إيرو سبورت بنتيجة 2-1، أحرزهما اللاعب حمزة محمود حسنين، في مباراة أظهرت مستوى فنيًا متميزًا وروحًا قتالية عالية، بقيادة الكابتن محمد الدولي والكابتن علاء إنستا.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة نادي جامعة حلوان والدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي للنادي أن هذه الإنجازات تمثل خطوة مهمة في مسيرة النادي نحو تعزيز دوره كمركز رياضي واجتماعي متكامل يخدم طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المحيط.

ويمكنكم متابعة نادي جامعة حلوان وطرق الالتحاق بعضوياته والأنشطة المختلفة عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/groups/688742327389704/?ref=share&mibextid=NSMWBT