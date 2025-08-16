مؤشرات الأداء المالى لعام 2024ـ2025: تحقيق أعلى فائض أولى بنحو 629 مليار جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 أغسطس 2025 04:16 مساءً - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024ـ 2025، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6٪؜ من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80٪؜ مقارنة بالعام المالي 2023 ـ 2024، الذي سجل فائضا أوليا قدره 350 مليار جنيه.