نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: إقرار قانوني للمواطن ضمن إجراءات تطبيق الإيجار القديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من المحافظين والوزراء، لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم، بعد التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تشكيل لجان حصر وتصنيف المناطق

أكد مدبولي أن الحكومة حريصة على الإسراع في تنفيذ القانون، موضحًا أن المحافظين سيصدرون قرارات بتشكيل لجان الحصر برئاسة قيادات محلية وعضوية خبراء فنيين وقانونيين، من بينهم ممثلون عن وزارة الإسكان، هيئة المساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.



وستتولى هذه اللجان حصر وتصنيف المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بما يحدد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ 7 سنوات الانتقالية.

إقرار قانوني على المواطن

شدد رئيس الوزراء على أن المواطن سيقدم إقرارًا قانونيًا يتعهد فيه بصحة البيانات المقدمة، ويتحمل المسئولية القانونية حال ثبوت إخفاء أو عدم دقة المعلومات، بما يضمن الشفافية في تطبيق القانون.



وأشار إلى أن أعمال اللجان يجب أن تنتهي خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، على أن يعلن كل محافظ ما توصلت إليه اللجان في وحدات الإدارة المحلية.

استعدادات الانتخابات

كما وجه رئيس الوزراء الشكر لجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أهمية الاستعداد المبكر لانتخابات مجلس النواب 2025، وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

إزالة التعديات وأراضي مشروعات الإسكان

من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، نتائج الموجة الـ 26 لإزالة التعديات، التي أسفرت عن التعامل مع 45،891 حالة، بينها 11،742 حالة استرداد لأراضي الدولة، و9،646 إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية.

كما أوضحت أن الموجة الـ 27 تستهدف التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة تعدٍ حتى أكتوبر المقبل.

وأضافت الوزيرة أنه تم حصر 1،298 قطعة أرض بمساحة 61.2 مليون متر مربع داخل الأحوزة العمرانية، صالحة لتنفيذ مشروعات الإسكان كبديل للإيجار القديم، وسيتم تسليمها لوزارة الإسكان للبدء في التنفيذ.