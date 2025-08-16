نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير المالية: نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% رغم تحديات الموازنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، حيث استعرض اللقاء المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024/2025.

فائض أولي غير مسبوق

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الموازنة العامة حققت فائضًا أوليًا قياسيًا بلغ 629 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، بزيادة 80% عن العام السابق الذي سجل 350 مليار جنيه.

تحديات الموازنة وخسائر قناة السويس

وأوضح وزير المالية أن هذا الإنجاز تحقق رغم تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، وهو ما أدى إلى خسائر قدرت بنحو 145 مليار جنيه، مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة.

وأكد أن الأداء المالي الجيد صاحبه تحسن اقتصادي شامل، حيث شهدت مصر ارتفاعًا في حجم الاستثمارات الخاصة وزيادة في نشاط التصنيع والتصدير.

قفزة في الإيرادات الضريبية بنسبة 35%

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بنسبة 35%، بفضل:

توسيع القاعدة الضريبية.

تنفيذ تسهيلات ضريبية لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.

تعزيز الشفافية واليقين الضريبي.