الرئيس السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على "تكافل وكرامة" وقطاعي الصحة والتعليم

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، حيث اطلع على المؤشرات الأولية للأداء المالي للعام 2024/2025.

فائض أولي تاريخي رغم التحديات

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الموازنة حققت أعلى فائض أولي بلغ 629 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي)، بزيادة 80% عن العام المالي السابق، وذلك رغم تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60% وخسائر قدرت بنحو 145 مليار جنيه.

ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35%

وأوضح وزير المالية أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا تاريخيًا بلغ 35% لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه، بفضل توسيع القاعدة الضريبية وتطبيق منظومات إلكترونية جديدة، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وحل مئات الآلاف من المنازعات الضريبية ودعم الامتثال الطوعي.

تعزيز خدمات الصحة والتعليم

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدولة خصصت:

علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة.

2.3 مليار جنيه لاشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

تعيين 160 ألف معلم لسد العجز في المدارس بتكلفة 4 مليارات جنيه.

6.25 مليار جنيه للتغذية المدرسية لتوفير وجبات غذائية متكاملة للطلاب.

توجيهات الرئيس السيسي

وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على: