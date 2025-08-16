نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة: تسليم 1298 قطعة أرض للإسكان لتنفيذ مشروعات "بديل الإيجار القديم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من المحافظين، فيما شاركت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، وأعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع اهتمام الدولة بتنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات قوانين الإيجار القديم، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الوزارات والمحافظات لتطبيق القانون بشكل عادل وحيادي.

تشكيل لجان حصر لتطبيق القانون

وأوضح مدبولي أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار يقضي بتشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، يرأسها قيادات محلية وتضم خبراء قانونيين وفنيين وممثلين عن وزارة الإسكان والهيئة المصرية للمساحة والضرائب العقارية.

وكلف رئيس الوزراء المحافظين بسرعة تشكيل هذه اللجان للبدء في تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، تمهيدًا لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ7 سنوات المقبلة.

إجراءات بديلة للإيجار القديم

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية موقف الأراضي الصالحة لمشروعات الإسكان البديل، مشيرة إلى أنه تم حصر 1298 قطعة أرض بمساحة تصل إلى 61.2 مليون متر مربع داخل الأحوزة العمرانية للمحافظات، وسيتم تسليمها لوزارة الإسكان لبدء تنفيذ مشروعات "بديل الإيجار القديم".

الموجة 26 و27 لإزالة التعديات

كما عرضت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي للموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، موضحة أنه تم التعامل مع 45،891 حالة تعدٍّ، بينها 11،742 حالة استرداد أملاك دولة و24،503 حالة إزالة متغيرات مكانية غير قانونية، بالإضافة إلى 9،646 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية.

وأضافت أن الموجة الـ27، التي انطلقت في 9 أغسطس وتستمر حتى 24 أكتوبر 2025، تستهدف التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة تعدٍّ جديدة، بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات.

الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية

وفي سياق متصل، وجّه مدبولي الشكر لجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا على ضرورة الاستعداد المبكر لانتخابات مجلس النواب بنفس المستوى من التنظيم والشفافية.