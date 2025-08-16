نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يوجه المحافظين بسرعة تشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور عدد من المحافظين، بينما شارك باقي الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على أهمية البدء في تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، موضحًا أن الحكومة ملتزمة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون الجديد بما يحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين.

تكليف المحافظين بتشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الماضي على مشروع قرار يتضمن قواعد ونظام عمل لجان الحصر، حيث سيصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة أحد القيادات التنفيذية، وعضوية خبراء فنيين وقانونيين، إلى جانب ممثلين عن وزارات الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة البدء الفوري في تشكيل هذه اللجان، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إعلان نتائج الحصر عبر وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وأضاف أن عمل اللجان سيتضمن تصنيف المناطق إلى:

مناطق متميزة

مناطق متوسطة

مناطق اقتصادية

وذلك لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال فترة الـ7 سنوات الانتقالية.

بديل الإيجار القديم: مشروعات إسكان جديدة

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خطة التعامل مع الأراضي المملوكة للمحافظات، حيث تم حصر 1298 قطعة أرض بمساحة 61.2 مليون م2 صالحة لتنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الإيجار القديم"، ومن المقرر تسليمها لوزارة الإسكان لبدء تنفيذ المشروعات.

إزالة التعديات على أراضي الدولة والزراعة

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية نتائج الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي أسفرت عن التعامل مع 45،891 حالة، منها:

11،742 حالة استرداد أملاك دولة.

24،503 حالة إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية.

9،646 حالة إزالة تعديات على أراضٍ زراعية.

وأشارت إلى أن الموجة الـ27، التي انطلقت في 9 أغسطس الجاري وتستمر حتى 24 أكتوبر 2025، تستهدف التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة تعدٍ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

استعدادات الحكومة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة

كما وجّه رئيس الوزراء الشكر للوزارات والمحافظات على الجهود التنظيمية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أهمية الاستعداد المبكر لانتخابات مجلس النواب المقبلة، بما يضمن إجراء العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية.