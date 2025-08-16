نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشرات الأداء المالي 2024/2025.. مصر تحقق أعلى فائض أولي بقيمة 629 مليار جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة نتائج الأداء المالي خلال العام 2024/2025.

تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ المالية المصرية

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المؤشرات الأولية أظهرت تحقيق أعلى فائض أولي بقيمة 629 مليار جنيه، بما يعادل 3.6% من إجمالي الناتج المحلي.



وأوضح أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 80% مقارنة بالعام المالي السابق 2023/2024، الذي سجل فائضًا أوليًا قدره 350 مليار جنيه.

دلالة المؤشرات المالية

وأكدت رئاسة الجمهورية أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وتبرهن على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستقرة ومتوازنة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.