الرئيس السيسي يطّلع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024/2025

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة تطورات الأداء المالي للدولة.

استعراض المؤشرات المالية الأولية

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي اطّلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024/2025، في إطار حرص الدولة على متابعة تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية بشكل دوري.