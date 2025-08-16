نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن ضوابط العام الدراسي الجديد.. تسجيل الغياب يوميًا وحظر العقاب البدني وتشديد مواجهة الدروس الخصوصية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي يبدأ تطبيقها مع انطلاق العام الدراسي يوم 20 سبتمبر المقبل، في إطار خطة شاملة لضبط العملية التعليمية وتعزيز الانضباط داخل المدارس.

وأكدت الوزارة على الالتزام بتسجيل غياب الطلاب يوميًا بشكل إلكتروني في المراحل المتاح لها ذلك، مع إرسال نسب الحضور للإدارة المركزية للتعليم العام بصفة مستمرة، مشددة على ضرورة إخطار أولياء الأمور بحالات الغياب بشكل دوري، إلى جانب تسجيل الحضور والغياب في السجلات الورقية المخصصة لذلك.

وشددت التعليم على التطبيق الصارم للوائح الانضباط المدرسي وأحكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط الصادرة بالقرار الوزاري رقم 100 لسنة 2024، والتي تهدف إلى ترسيخ الانضباط وتعزيز قيم الاحترام داخل المدرسة. كما أكدت الوزارة على الحظر التام لاستخدام أي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي ضد الطلاب، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق المخالفين.

وفي سياق متصل، دعت الوزارة إلى تكثيف جهود مواجهة السلوكيات السلبية داخل المدارس مثل التنمر والعنف، من خلال تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وتقديم الدعم اللازم للطلاب، إلى جانب تنفيذ برامج توعية شاملة تستهدف الطلاب والمعلمين والإداريين، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم.

كما شددت الوزارة على ضرورة التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية عبر تفعيل الدور الأكاديمي للمدرسة، وتقديم الدعم التعليمي الكافي للطلاب داخل الفصول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يزاول التدريس خارج الإطار الرسمي.

وفي إطار تعزيز الانتماء الوطني، أكدت الوزارة على أهمية تفعيل الأنشطة التربوية والثقافية التي تسهم في غرس قيم الولاء ومواجهة الفكر المتطرف، مع الالتزام اليومي بأداء تحية العلم وترديد النشيد الوطني باعتبارهما جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية.

كما دعت المدارس إلى تنظيم رحلات ميدانية لزيارة المشروعات القومية والمعالم التاريخية، لما لها من دور في ربط الطلاب بواقع مجتمعهم وتعزيز مشاعر الفخر والانتماء والوعي الوطني لديهم.