الرياض - كتبت رنا صلاح - حققت محافظة سوهاج إنجازات ملحوظة في المجال الصحي خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يوليو 2025، حيث أُقيمت مشروعات واسعة النطاق أسفرت عن تطوير شامل للبنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية وهذه التحركات تضمنت توسيع نطاق الخدمات العلاجية والتشخيصية، مما أتاح للعديد من المواطنين الوصول إلى الرعاية الصحية المتطورة في جميع أنحاء المحافظة.

توسيع شامل للمستشفيات في سوهاج مع خدمات طبية متخصصة

البداية كانت من خلال افتتاح قسم القسطرة القلبية في مستشفى طهطا، حيث تم إجراء أول عمليات قائمة الانتظار في إطار المبادرة الرامية للقضاء على تلك القوائم وكما تم تجهيز قسم العلاج الطبيعي في مستشفى أخميم المركزي بأجهزة حديثة، مما عزز من مستوى الخدمات المقدمة في هذا المجال بالإضافة إلى ذلك، حصل مركز طهطا على تصنيف “مركز متميز” في تقديم الخدمات الصحية.

في سياق تعزيز الرعاية الصحية للأمراض المزمنة، تم تنفيذ بروتوكولات لعلاج مرضى التصلب المتعدد في مستشفى سوهاج العام، إلى جانب تقديم ثلاث قوافل طبية تشمل خدمات العلاج المجاني لقرى قطاع الشمال وتم تشغيل 6 ماكينات غسيل كلوي جديدة، ما ساهم في رفع العدد الكلي إلى 47 ماكينة.

كما تم تشغيل وحدات الأشعة التليفزيونية والرنين المغناطيسي في مستشفيات طهطا وأخميم، مما يسهل على المرضى الحصول على الفحوصات دون الحاجة للانتقال لمراكز بعيدة وقد استفاد حوالي 95 ألف مواطن من 104 قوافل طبية تم تقديمها خلال العام.

ضمن جهود “حياة كريمة”، أُقيمت 11 مبنى جديد بتكلفة تصل إلى 194 مليون جنيه، مع خطط لاستكمال 116 مبنى آخر بحلول يناير 2025 وهذا إلى جانب افتتاح وحدة الجراحات التكميلية بمستشفى سوهاج العام، وتجهيز عيادة جديدة لتقييم مرضى حساسية الصدر.

اختتمت هذه الإنجازات بافتتاح مستشفى دار السلام المركزي، مما يبرز الجهود المستمرة لتحسين مستوى الخدمات الصحية في سوهاج، وضمان العدالة في توزيعها بين المراكز والقرى.