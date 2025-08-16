الرياض - كتبت رنا صلاح - تنطلق اليوم الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية في محافظة دمياط، في خطوة هامة لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد أعلن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، عن استكمال كافة التحضيرات اللازمة لإطلاق الحملة التي تستهدف تحصين الماشية ضد العترة SAT1 من فيروس الحمى القلاعية، ابتداءً من 16 أغسطس 2025.

بدء الحملة الوطنية للتحصين ضد الحمى القلاعية في دمياط اليوم

وأفاد الدكتور فتحي عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بدمياط، أنه تم توزيع اللقاحات على الإدارات المختلفة في المحافظة، تحت إشراف الدكتور عماد حمدي، مدير الطب الوقائي تم تنفيذ إستراتيجيات متكاملة لمتابعة سير العمل، حيث ستعمل اللجان البيطرية في المراكز والمنازل لتقديم التحصينات للمربين بشكل مباشر.

وأضاف عبد العال أن الحملة تأتي إلى جانب برامج إرشادية وتوعوية تهدف إلى رفع وعي المواطنين بأهمية التحصين، الأمر الذي يعد مفتاح نجاح الحملة وتحقيق أهدافها الرئيسية وقد حثت مديرية الطب البيطري جميع المربين والمزارعين في المنطقة على التعاون الكامل مع الفرق البيطرية لضمان سير الحملة بنجاح.

تجد هذه الخطوة أهمية بالغة في حفاظ الثروة الحيوانية على صحة جيدة وبيئة مستقرة، وبالتالي الأمن الغذائي في دمياط وعموم البلاد إن مشاركة المجتمع المحلي تعتبر ركيزة أساسية لنجاح هذه الحملة الحيوية.

