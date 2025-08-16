نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة لجان حصر المناطق بقانون الإيجار القديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن المحلي والإداري.

مناقشة لجان الحصر بقانون الإيجار القديم

وتضمن الاجتماع مناقشة قرار تشكيل اللجان المختصة بحصر وتقييم المناطق المختلفة، وذلك في إطار تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بـ قانون الإيجار القديم، بهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحقيق العدالة بين الطرفين.