الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن قبول جميع الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال لهذا العام بنسبة 100% وتأكيدًا على هذا الخبر المهم، أشاد المحافظ بجهود الجهات المعنية في تحقيق هذا الإنجاز، حيث تم قبول جميع الطلبات دون أي استثناء، مما يعكس التزام الدولة تجاه التعليم.

محافظ بورسعيد يوافق على جميع طلبات رياض الأطفال بالكامل

وأكد حبشي أن هذا القرار يأتي ضمن سعي الحكومة لتوفير مقاعد دراسية لكل طفل في سن التعليم، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تعزيز المنظومة التعليمية وتوسيع قاعدة الاستيعاب وأشار إلى أهمية هذه الخطوة في ضمان حصول كافة الأطفال على فرص متكافئة في بداية رحلتهم التعليمية.

وأوضح المحافظ أن مديرية التربية والتعليم في بورسعيد قد بذلت جهودًا كبيرة في تجهيز الفصول الدراسية وتوزيع الطلاب على المدارس، وذلك لتحقيق الكثافة المناسبة في الفصول وتقديم خدمة تعليمية عالية الجودة لأبناء المدينة.

وأكد اللواء محب حبشي أن المحافظة تخطط لتوسيع دعمها للعملية التعليمية من خلال تطوير المدارس وتعزيز البنية التحتية، انسجامًا مع خطة الدولة في بناء الإنسان المصري منذ المراحل الدراسية المبكرة.