أحمد جودة - القاهرة - انطلاق التقديم لوحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم بداية من أكتوبر 2025.

التقديم على وحدات سكنية بديلة للإيجار القديم 2025، شروط وأوراق طلب الإسكان البديل، خطوات التسجيل في الإسكان البديل، كيفية تقديم طلب شقق بديلة، وثائق هامة لمستأجري قانون الإيجار الجديد.

خطوات التقديم على الوحدات السكنية والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء استقبال طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للحصول على وحدات بديلة، ابتداءً من 1 أكتوبر ولمدة 3 أشهر، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد في جميع المحافظات.

كيفية التقديم وآلية الاختيار

يُمكن للمستأجر إنشاء حساب إلكتروني على المنصة لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات، أو تقديم الطلب مباشرةً من خلال مكاتب البريد.

يتضمن الطلب اختيار نوع الوحدة سواء سكنية أو غير سكنية، النظام التخصيصي (إيجار أو تمليك)، وتحديد المنطقة الجغرافية المرغوبة.

تعرف على شروط التقديم والفئات المستهدفة

1. المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل تطبيق القانون يحق له التقديم على الوحدات السكنية.

2. للوحدات غير السكنية، يشترط إثبات مزاولة النشاط من قبل المستأجر أو من انتقل له عقد الإيجار.

الأوراق والمستندات المطلوبة التقديم على الوحدات السكنية

- عقد إيجار الوحدة الأصلية وصورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر والزوج/الزوجة وشهادات ميلاد الأبناء.

- إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة.

- مستندات الحالة الاجتماعية (قسائم الزواج، الطلاق، الوفاة).

- شهادات ذوي الهمم أو بطاقة الخدمات المتكاملة.

- بالنسبة للوحدات غير السكنية: بطاقة ضريبية، سجل تجاري، أو ترخيص مزاولة النشاط.

- إثبات الدخل من جهة العمل أو محاسب قانوني حسب نوع الوظيفة.

كيفية متابعة الطلبات على البريد الالكتروني

كما شددت الوزارة على أهمية متابعة حالة الطلب إلكترونيًا أو من خلال مكاتب البريد، كما قد تطلب مستندات إضافية حسب كل حالة لضمان استكمال الملف بنجاح.

و تأتي تلك الوحدات السكنية في إطار إيجاد سكن بديل لمن طبق عليهم قانون الإيجار القديم.