نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يشارك في المجلس الحديثي الرابع بكلية أصول الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يوم الإثنين الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٥م، في المجلس الحديثي الرابع لطلاب العلم بكلية أصول الدين بالقاهرة، حيث يقوم بقراءة كتاب "الفانيد في حلاوة الأسانيد" للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، في مجلس علميّ يجمع بين عبق التراث وروح الإسناد المتَّصل.

يأتي انعقاد هذا المجلس تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الأستاذ الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، وبعناية الأستاذ الدكتور محمود محمد حسين، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، وبحضور عدد من كبار علماء الحديث، منهم: الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، والأستاذ الدكتور جلال الدين إسماعيل عجوة، والأستاذ الدكتور مصطفى أبو عمارة، والأستاذ الدكتور محمد اللبان.

يقام اللقاء في مدرج الإمام عبد الحليم محمود بكلية أصول الدين بالقاهرة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بالتعاون مع جمعية سفراء الهداية، وبأولوية الحجز المسبق للراغبين في الحضور.

للتسجيل والحجز المسبق، يرجى ملء النموذج عبر الرابط التالي:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F4WETfMFggP3g6qRs7%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExR3VtVGNlZVVYQmVGUHQ4RQEeXvyE2o30FUOkHsKVExA9J4VGiGAKwbqJOtHNAqigXWefxliDYGKhMRkP2as_aem_g66QoQ33w9Zg7NElTQBIRQ&h=AT2uGYZ9-R8B4y8UtSpgncEnnmX_Blg30BFCPQxTtdJbYlZTVDrcGU_1oOqSgGG8QBoZ4m4wQvR58HuuGOoPNxT9saybdNyeR5RLTnBMe8caGaIro0LxOhn9Br9BM4LoUJILxjGtvrK2sg&__tn__=R]-R&c[0]=AT3QJ3ipk_a4W9AOdtTDCtccEyjTjgf6ZeOIGrNhoWgnZ19kDcy_utfncjREx1MGLQt-I2hNRKlnQ7Kn6toH9W82lFlzmapQZdUYxd7SNMqT2OwN6JrlXkCInrLS3XaJUxcaYSXmunm0a6TAzD8hBEOrTZRJb2dCTp09qbBgtJckEx48n19UD1bIhS4K8JA