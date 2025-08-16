الرياض - كتبت رنا صلاح - اطلع الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، على انطلاق اختبارات الطلاب الإلكترونية الخاصة بالالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا “STEM” جاء ذلك بحضور عدد من المسؤولين التربويين، حيث تم تأكيد الدور الحيوي لهذه المدارس في استثمار إمكانيات الطلاب الموهوبين.

اختبارات الالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية

تأتي هذه الاختبارات كاستجابة لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، ضمن جهود متكاملة لمتابعة الطلاب المتقدمين لهذه المدارس المتخصصة.

أُقيمت الاختبارات بديوان عام المديرية، حيث شهد اليوم الأول إقبالاً كبيراً من الطلاب في المواعيد المحددة وقد صرح أبو زيد بأن الاختبارات مستمرة من 16 إلى 19 أغسطس الجاري، مُشددًا على أهمية تأمين بيئة امتحانية مناسبة لكل الطلاب.

وفي سياق حديثه، أشار “أبو زيد” إلى أن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا “STEM” تشكل نقطة ضوء في مسيرة التعليم المصري، حيث تركز على تطوير مهارات الطلاب في الرياضيات، الهندسة، والتكنولوجيا وقال إن هذه المدارس تسعى لتطبيق مناهج تعليمية جديدة تعتمد على المشاريع الاستقصائية وتحقق التكامل بين مختلف العلوم، مما يساعد في إعداد خريجين قادرين على الابتكار والتفكير النقدي.