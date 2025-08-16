كشف ملابسات فيديو احتجاز صانع محتوى لشخص داخل عقار والتعدى عليه بالضرب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 أغسطس 2025 01:28 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى، تتضمن قيام صانع محتوى بإحتجاز شخص داخل أحد العقارات والتعدى عليه بالضرب والسب.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن ضبط القائمة على نشر المقاطع، وهى صانعة محتوى،وبمواجهتها أقرت بنشرها المقاطع المشار إليها على حسابها الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى نكاية فى طليقها، صانع محتوى له معلومات جنائية ومُقيم بالقاهرة، ومُرتكب واقعة التعدى، لخلافات بينهما وأنها تحصلت عليها من هاتفه دون علمه.

وأمكن ضبط طليق المذكورة، وكذا القائم بتصوير مقاطع الفيديو، الذى تبين أن له معلومات جنائية، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة خلال شهر ديسمبر 2023، حيث قاما بإصطحاب المجنى عليه، صاحب معرض سيارات له معلومات جنائية ومقيم بالجيزة، عنوةً من محل إقامته إلى شقة خاصة بأحدهما تحت الإنشاء بمدينة السويس آنذاك، لوجود خلافات بين المجنى عليه والقائم على تصوير المقاطع.

وبمواجهة المجنى عليه نفى تقدمه ببلاغ فى هذا الشأن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.