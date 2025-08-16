ضبط شخص فى القاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والنصب على راغبى السفر للخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 أغسطس 2025 01:28 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والإستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات، فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة العديـــــد من الصفحـــات الإلكترونيــة الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة للترويج لنشاطه وإستقطاب ضحاياه والإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وبحوزته عدد من جوازات السفر للمواطنين، عقد عمل خالى البيانات "مزور"، مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى"، وهاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.