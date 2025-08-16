الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر قصر الخواجة جبرة من أبرز المعالم التاريخية في محافظة قنا، حيث يقع في مدينة نقادة ويعود تاريخه لأكثر من مئة عام يمثل هذا القصر معلمًا جماليًا رائعًا بفضل تصميمه المعماري الذي يجمع بين الطراز الأوروبي والعناصر التقليدية المصرية.

قصر الخواجة جبرة في قنا: 5 حقائق حول واجهته التاريخية

يتميز القصر بموقعه الاستراتيجي في السوق القديم، حيث يمكن للزوار اكتشاف تاريخ محلي غني وإليكم أهم المعلومات حول تطور هذا المعلم التاريخي.