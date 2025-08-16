الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر قصر الخواجة جبرة من أبرز المعالم التاريخية في محافظة قنا، حيث يقع في مدينة نقادة ويعود تاريخه لأكثر من مئة عام يمثل هذا القصر معلمًا جماليًا رائعًا بفضل تصميمه المعماري الذي يجمع بين الطراز الأوروبي والعناصر التقليدية المصرية.
قصر الخواجة جبرة في قنا: 5 حقائق حول واجهته التاريخية
يتميز القصر بموقعه الاستراتيجي في السوق القديم، حيث يمكن للزوار اكتشاف تاريخ محلي غني وإليكم أهم المعلومات حول تطور هذا المعلم التاريخي.
- 1. تأسس القصر في النصف الأول من القرن العشرين وكان يقطنه واحد من عائلات الأغنياء في المنطقة، ويحتوي على فناء واسع كان يستخدم كحديقة، مع وجود مصدر مياه تقليدي تحت مسمى “الساقية”.
- 2. يتكون المبنى من درج يؤدي إلى مدخل رئيسي، ويتميز بدعائم من أربعة أعمدة تم تزيينها بزخارف نباتية دقيقة، بالإضافة إلى العديد من الغرف المعدة للاستقبال وتوزيع المساحات بشكل منطقي.
- 3. يضم الطابق العلوي قبة خشبية رائعة من ثلاثة أطوار مزينة بزجاج متقن، وهو ما يؤكد على الأناقة العالية لهذا المعلم التاريخي.
- 4. تتميز الواجهة الرئيسية بوجود ثلاثة بلكونات مع نوافذ طويلة، مزينة بأفريزات نباتية مذهلة، بينما بُني القصر باستخدام الطوب الأحمر مع سقف مدعم بقضبان حديدية.
- 5. يعد قصر الخواجة جبرة جزءًا من تراث حضاري أكبر، حيث توجد قصور مشابهة له مثل قصر ستيت، مما يعكس الثقافة المعمارية الغنية التي تمتاز بها المنطقة، ويجب أن يبقى هذا المعلم في حالته الأصلية.