نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم: حظر تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور خارج اللوائح الرسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى، خارج ما حددته القرارات الوزارية واللوائح المعتمدة.

وأكدت أن أي مخالفات في هذا الشأن سيتم التعامل معها قانونيًا لضمان العدالة والشفافية في تقديم الخدمة التعليمية، بما يحافظ على حق الطلاب وأولياء الأمور.

منع الدعاية التجارية والسياسية داخل المدارس

أصدرت الوزارة تعليمات صارمة تقضي بـ منع دخول مندوبي المبيعات أو أي جهات دعائية إلى المدارس تحت أي ظرف، وذلك حفاظًا على حيادية العملية التعليمية ونقائها من أي توجهات تجارية أو مصالح خاصة.

كما شددت على حظر استخدام أسوار المدارس في أي أغراض دعائية أو إعلانية، سواء كانت سياسية أو تجارية أو حزبية، مع الاكتفاء بتعليق المواد التوعوية والتعليمية التي تخدم الأهداف التربوية.

منع استغلال المدارس في قضايا سياسية أو دينية

أكدت الوزارة أنه يحظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني، حفاظًا على حيادية المؤسسة التعليمية وضمان عدم استغلالها كمنصة لتوجيه الآراء أو التأثير على الطلاب.

ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتوفير بيئة تعليمية قائمة على الانضباط التربوي والحياد الكامل.

الالتزام باستخدام الخرائط الرسمية

كما شددت وزارة التعليم على ضرورة الالتزام بالتعميم رقم (15387) الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024، والمتعلق باستخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة.

وأكدت أهمية إظهار خط الحدود الدولي الجنوبي لمصر عند خط عرض (22)، ومنع استخدام أي خرائط أخرى غير رسمية في العروض أو المكاتبات أو الدراسات، حرصًا على الدقة والالتزام بالقواعد الرسمية.