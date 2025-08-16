نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تشدد على متابعة التزام المدارس الخاصة بمصروفات العام الدراسي 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية متابعة أداء المدارس الخاصة والدولية لضمان التزامها بالضوابط المعتمدة، خاصة فيما يتعلق بـ المصروفات الدراسية، الكثافات الطلابية، والمناهج القومية، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة.

إجراءات تأمين المدارس والمنشآت التعليمية

وشددت الوزارة على ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية، وتكثيف الدوريات الراكبة في محيط المدارس، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين، وضمان استقرار العملية التعليمية طوال فترة الدراسة والامتحانات.



كما طالبت بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن بالوزارة لتفعيل آليات إدارة الأزمات والكوارث، والإبلاغ عن أي مخالفات بما يضمن استمرارية العمل بكفاءة وفعالية.

انضباط الدخول والخروج من المدارس

ألزمت الوزارة مديري المدارس باتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بدخول وخروج الطلاب، عبر غلق أبواب المدرسة فور انتهاء طابور الصباح، وتفعيل الإشراف اليومي، مع التأكد من هوية الزائرين وتسجيل بياناتهم قبل السماح لهم بالدخول.

كما شددت على غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بعد التحقق من مغادرة جميع الطلاب، حفاظًا على أمن وسلامة المنشآت التعليمية.

بيئة تعليمية آمنة وصحية

دعت وزارة التعليم إلى استمرار التعاون مع رؤساء الأحياء والوحدات المحلية لمعالجة المشكلات البيئية والمجتمعية المحيطة بالمدارس، من خلال أعمال النظافة والصيانة، لضمان بيئة تعليمية جاذبة.

كما أكدت على منع التدخين داخل الحرم المدرسي بجميع أشكاله سواء من الطلاب أو العاملين أو الزائرين، حفاظًا على الصحة العامة.

تنظيم الأنشطة والتواصل مع أولياء الأمور

أوضحت الوزارة ضرورة استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس في إطار منظم لا يعيق سير العملية التعليمية أو يؤثر على البيئة المحيطة.

كما شددت على تعزيز التواصل الإيجابي مع أولياء الأمور والمعلمين من خلال تخصيص مواعيد ثابتة لاستقبالهم، وفق الخريطة الزمنية المعتمدة، بما يعزز المشاركة المجتمعية في دعم العملية التعليمية.