نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم: تسجيل الغياب يوميًا بالعام الدراسي الجديد اعتبارًا من 20 سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تسجيل غياب الطلاب بشكل يومي إلكترونيًا بالمراحل التعليمية التي تتيح ذلك، وذلك اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد في 20 سبتمبر 2025.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إخطار الإدارة المركزية للتعليم العام بنسب الحضور يوميًا، كما جرى العمل به في العام الماضي، مشددة على أهمية الجدية في هذا الإجراء بجانب التسجيل بالسجلات الورقية، مع إلزام المدارس بإخطار أولياء الأمور بشكل دوري بحالات الغياب، ضمانًا لتحقيق الانضباط المدرسي.

التزام باللوائح ومنع العقاب البدني

شددت الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للانضباط المدرسي، وأحكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط الصادرة بالقرار الوزاري رقم (100) لسنة 2024.



كما أكدت حظر استخدام أي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي تجاه الطلاب تحت أي ظرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال ثبوت المخالفة.

مواجهة السلوكيات السلبية والتنمر

طالبت وزارة التعليم بتكثيف الجهود لمواجهة كافة السلوكيات غير المقبولة داخل المدارس مثل العنف والتنمر، وذلك عبر تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في تقديم الدعم اللازم، وتنفيذ برامج توعية تستهدف الطلاب والمعلمين لخلق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم.

مكافحة الدروس الخصوصية

أكدت الوزارة استمرار الجهود لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال تفعيل الدور الأكاديمي للمدرسة وتقديم الدعم التعليمي الكافي للطلاب داخل الفصول، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ممن يزاولون التدريس خارج الإطار الرسمي.

تعزيز القيم الوطنية والانتماء

ألزمت وزارة التعليم المدارس بتفعيل الأنشطة التربوية والثقافية التي تعزز قيم الولاء والانتماء الوطني ومواجهة الفكر المتطرف، مع التأكيد على الالتزام اليومي بتحية العلم وترديد النشيد الوطني.



كما شجعت على تنظيم رحلات ميدانية للمشروعات القومية والمعالم التاريخية، بهدف ربط الطلاب بواقع مجتمعهم، وتنمية شعور الفخر والوعي الوطني لديهم.