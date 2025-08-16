نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن بدء تحصيل مصروفات العام الدراسي 2026 والالتزام بالزي المدرسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بشأن الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026، المقرر أن يبدأ يوم 20 سبتمبر 2025.

وأكدت الوزارة أن الاستعدادات تأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز التكامل بين مختلف قطاعاتها وهيئاتها، وتوفير بيئة تعليمية آمنة تدعم الطلاب والمعلمين نفسيًا وصحيًا، بما يحقق رؤية الدولة في بناء منظومة تعليمية متطورة تقوم على الحوكمة والكفاءة.

الانضباط وسير العملية التعليمية

شددت وزارة التعليم على ضرورة بدء الدراسة بشكل فعلي منذ اليوم الأول بجميع الصفوف الدراسية، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة، وعدم السماح بأي تأخير أو تهاون.

كما أوضحت أن القرار يشمل أيضًا فصول الخدمات بمدارس التعليم الثانوي العام والفني، على اعتبار أن طلابها نظاميون بالفترة المسائية.

تحصيل المصروفات الدراسية

أكدت الوزارة على الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2025/2026 وفقًا لما ورد بالقرار الوزاري رقم (106) الصادر بتاريخ 30 يونيو 2025، مع التطبيق الصارم لكافة بنوده المنظمة لهذا الشأن.

الالتزام بالزي المدرسي الموحد

وشددت وزارة التعليم على ضرورة التزام جميع الطلاب بالزي المدرسي الموحد المعتمد، لدوره في ترسيخ قيم الانضباط داخل المدارس.

كما منحت أولياء الأمور حرية اختيار أماكن شراء الزي دون إلزامهم بجهة معينة، مع التأكيد على الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2013 المنظم لهذا الشأن.